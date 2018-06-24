إيقاف المدير المالي لصندوق الرعاية الصحية بالأوقاف عن العمل

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إيقاف عمرو محمد جمال المدير المالي والإداري لصندوق الرعاية الصحية عن العمل لحين انتهاء التحقيق.



وأوضحت «الأوقاف » في بيان لها اليوم الأحد، أن قرار الإيقاف عن العمل جاء بناءً على المذكرة المرفوعة من رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه البحري لرئيس قطاع المديريات ، في المخالفات المنسوبة إلى ع. م.ج المدير المالي والإداري لصندوق الرعاية الصحية.



وأضافت أنه تقرر وقف المدير المالي والإداري لصندوق الرعاية الصحية عن العمل لحين انتهاء التحقيق أو مضي ثلاثة أشهر أيهما أقل لصالح التحقيق والعمل.

