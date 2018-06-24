ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

أنوي يتعادل لليابان في شباك السنغال .. فيديو وصور

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:54 م
تاكاشي إنوي
تاكاشي إنوي
حسن العمدة
أحرز تاكاشي إنوي هدف التعادل لمنتخب اليابان فى شباك السنغال فى المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إكاتيريتبيرغ أرينا فى الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعه الثامنة بكأس العالم .

وجاء هدف اليابان فى الدقيقة 34 عن طريق إنوي بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء تهز شباك السنغال.

وافتتح المنتخب السنغالي التهديف فى الدقيقة 11 عن طريق ساديو ماني عقب تسديدة من زميله تصدي لها حارس اليابان وترد لساديو لتصطدم به وتسكن الشباك .

ويتصدر منتخب السنغال المجموعه الثامنة برصيد 3 نقاط ، بينما جاء اليابان فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف ، واحتل منتخبا بولندا وكولومبيا المركزين الثالث والرابع دون نقاط .

ترشيحاتنا

بث مباشر مباراة إنجلترا وبنما رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

عاجل.. انطلاق الشوط الثانى لمباراة إنجلترا وبنما.. بث مباشر

معجزة ألمانيا ومعركة ريال مدريد وبرشلونة الأبرز في صحف إسبانيا

ألمانيا تعتذر للسويد على الاحتفال المستفز الذي أغضب مدربهم

الطقس في أسبوع.. مستقر في 3 أيام.. والأربعاء بداية موجة حارة

20 دقيقة .. السنغال تسجل والعرضيات سر الخطورة أمام اليابان.. فيديو

شاهد.. أبرز حوادث السعوديات في أول يوم من منحهن رخصة القيادة

مفاجأة.. محمد صلاح يريد مغادرة معسكر المنتخب الوطني

الأردن يرفض استقبال لاجئين سوريين جدد

السعوديات يحتفلن بطريقة خاصة بعد رفع حظر قيادة السيارة .. فيديو

يلا شوت.. مشاهدة مباراة اليابان والسنغال بث مباشر | لايف

البرلمان يرفع جلساته إلى 1 يوليو بعد رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

طلاب أدبي دمياط: علم النفس سهل وتوقعنا الأسئلة
طالبة بجنوب سيناء: علم النفس والاجتماع سهل ومباشر
المرور السعودي يكشف عن أحدث جهاز لتحديد هوية قائدي السيارات
برلماني: المتحف الكبير إنجاز تاريخي ننافس به العالم
السعودية: تأهيل 40 محققة للتحقق من هوية المرأة على الطرق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟