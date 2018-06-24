أنوي يتعادل لليابان في شباك السنغال .. فيديو وصور

أحرز تاكاشي إنوي هدف التعادل لمنتخب اليابان فى شباك السنغال فى المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إكاتيريتبيرغ أرينا فى الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعه الثامنة بكأس العالم .



وجاء هدف اليابان فى الدقيقة 34 عن طريق إنوي بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء تهز شباك السنغال.



وافتتح المنتخب السنغالي التهديف فى الدقيقة 11 عن طريق ساديو ماني عقب تسديدة من زميله تصدي لها حارس اليابان وترد لساديو لتصطدم به وتسكن الشباك .



ويتصدر منتخب السنغال المجموعه الثامنة برصيد 3 نقاط ، بينما جاء اليابان فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف ، واحتل منتخبا بولندا وكولومبيا المركزين الثالث والرابع دون نقاط .

