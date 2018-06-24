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أخبار البلد

الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة ونعاني من تكسدها في الجمعيات

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:48 م
لا زيادة في أسعار
لا زيادة في أسعار الأسمدة
جمال صلاح الدين
أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا زيادة حتى الآن في أسعار الأسمدة عقب زيادة أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتم مناقشته من الأساس داخل أروقة وزارة الزراعة. 

وأضاف "عبد الدايم" لـ«صدى البلد»، أن أسمدة والمحاصيل الصيفية متوافرة بالجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، بل إن أغلب الجمعيات تعاني من تكدس للكميات بالجمعيات مما يشكل عبئًا عليها، مطالبًا الفلاحين بالذهاب إلى الجمعيات والحصول على حصتهم من الأسمدة سريعًا. 

وكانت وزارة البترول قد أعلنت الأسبوع الماضي زيادة أسعار المواد البترولية، ليباع بنزين 95 بـ7.75 قرش، وبنزين 92 بـ6.75 قرش، وبنزين 80 بـ5.50 قرش، والسولار 5.50 قرش، وغاز تموين السيارات 2.75 قرش للمتر المكعب.

وبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهًا، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري بـ100 جنيه، بينما بلغت أسعار الكيروسين 5.50 قرش للتر، والمازوت 3500 للطن.

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