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أخبار العالم

مفوضية الانتخابات العراقية تقرر إجراء عد وفرز يدوي لأصوات الناخبين

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:51 م
الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية
أ ش أ
قرر مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في مفوضية الانتخابات العراقية اليوم "الأحد" إجراء عملية عد وفرز يدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ12 من الشهر الماضي.

وقال الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "سيتم الايعاز لكافه مدراء المكاتب الانتخابية من القضاة المنتدبين في المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الالكتروني بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة وقيادة العمليات وتحت حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد وبإشراف مباشر من قبل مدير المكتب القاضي المنتدب".

وأشار إلى أنه سوف يحدد في وقت لاحق مكان وزمان إجراء العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، الخميس عن تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من شهر يونيو الجاري والذي يتضمن إعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في جميع العراق.

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