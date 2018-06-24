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محافظات

مساعد محافظ كفر الشيخ: التصدي لمخالفتي بناء في دسوق ..صور

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:52 م
مخالفة بناء
مخالفة بناء
محمود زيدان
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برئاسة اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب و رئيس مركز ومدينة دسوق، رئيس مركز ومدينة دسوق، من التصدي لمخالفتي بناء خالفتا شروط الترخيص بطوابق زائدة.

وقاد حملة الإزالة السيد شنقار نائب رئيس المركز والمدينة، في حضور مسئولي رئاسة حي شمال، والإدارة الهندسية حيث وقعت المخالفة الأولى بمنطقة دحروج بجوار مدرسة الإبراهيمية الثانوية المشتركة وهي عبارة عن شدة خشبية للدور السادس، والثانية أمام مسجد السيدة خديجة وهي عبارة عن تشوين طوب لاستكمال بناء طوابق مخالفة.

وقال رئيس مدينة دسوق، إنه تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبة بمعرفة العاملين بالوحدة، والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعرضها على النيابة .

وناشد رئيس المركز والمدينة، المواطنين الشرفاء بالإبلاغ الفوري أماكن المخالفات البناء او مخالفة لشروط الترخيص أو التعلية لأداور مخالفة او التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.
مساعد محافظ كفر الشيخ: التصدي لمخالفتي بناء في دسوق ..صور
مساعد محافظ كفر الشيخ: التصدي لمخالفتي بناء في دسوق ..صور
مساعد محافظ كفر الشيخ: التصدي لمخالفتي بناء في دسوق ..صور
مساعد محافظ كفر الشيخ: التصدي لمخالفتي بناء في دسوق ..صور
مساعد محافظ كفر الشيخ: التصدي لمخالفتي بناء في دسوق ..صور
مساعد محافظ كفر الشيخ: التصدي لمخالفتي بناء في دسوق ..صور
مساعد محافظ كفر الشيخ: التصدي لمخالفتي بناء في دسوق ..صور
مساعد محافظ كفر الشيخ: التصدي لمخالفتي بناء في دسوق ..صور
مساعد محافظ كفر الشيخ: التصدي لمخالفتي بناء في دسوق ..صور

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