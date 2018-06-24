منافس أردوغان يحذر من تزوير أوراق الاقتراع أثناء فرز الأصوات

طالب مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في الانتخابات الرئاسية محرم إنجه من الشعب التركي عدم مغادرة مراكز الإقتراع لحين إعلان النتائج، ومراقبة عملية فرز الأصوات.



وأعرب إنجه وفق ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تخوفه من تزوير أوراق الإقتراع، والضغط على موظفي الخدمة المدنية، المسئولين عن فرز الأصوات لتزوير الأوراق.



وطالب إنجه من أعضاء البرلمان والحزب القيام بواجبهم القانوني تجاه العملية الانتخابية ومراقبة عملية الفرز من أجل ضمان نزاهة النتائج.



كانت مراكز الإقتراع التركية أغلقت أبوابها منذ ما يقرب من ساعة، وذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية التركية.



