لماذا قالت شيرين عبدالوهاب: اسم مصر هيفضل مرفوع على إيد ولادها

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب اللاعبين المصريين المشاركون في دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 18، المقامة حاليًا بمدينة "تراجونا" الإسبانية بعد حصولهم على 9 ميداليات حتى الان.





وكتبت شيرين على صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" ‏اسم مصر هيفضل مرفوع على إيد ولادها، ألف مبروك لأبطال مصر اللي حصلوا على ٩ ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط المقُامة في أسبانيا.



تشارك مصر في البطولة بـ180 لاعب ولاعبة، يمثلون 22 رياضة من أصل 33 لعبة تقام بالدورة.

