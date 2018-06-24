لماذا قالت شيرين عبدالوهاب: اسم مصر هيفضل مرفوع على إيد ولادها
الأحد 24/يونيو/2018 - 05:54 م
هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب اللاعبين المصريين المشاركون في دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 18، المقامة حاليًا بمدينة "تراجونا" الإسبانية بعد حصولهم على 9 ميداليات حتى الان.
وكتبت شيرين على صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اسم مصر هيفضل مرفوع على إيد ولادها، ألف مبروك لأبطال مصر اللي حصلوا على ٩ ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط المقُامة في أسبانيا.
تشارك مصر في البطولة بـ180 لاعب ولاعبة، يمثلون 22 رياضة من أصل 33 لعبة تقام بالدورة.