قرار جمهورئ بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠١٨ بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١٨ في جميع انحاء البلد لمدة ٣ أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق الرابع عشر من يوليو ٢٠١٨ .



وتتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الامن بجميع انحاء البلد وحماية الممتلكات العامة وحفظ ارواح المواطنين.



ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.