محافظ الإسماعيلية: إنشاء 7 مشروعات استثمارية جديدة 

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، أنه تمت الموافقة على إنشاء 7 مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بتكلفة استثمارية بلغت نحو خمسة ملايين دولار منها 5 مشروعات صناعية ومشروعا خدميا ومشروع تخزيني وتشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية قدرها 12285 مترا مربعا.



وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات تشمل مشروعات لتصنيع جميع أنواع الدهانات وإنتاج وتخطيط وتنفيذ محتويات متعددة الوسائط عبر الإنترنت وتصميم مواقع ويب وإعداد البرمجة وكل ما يتعلق بخدمات تكنولوجيا المعلومات وتصنيع وتجميع القساطر الطبية المعقمة والدعامات القلبية المعقمة وتصنيع وتجميع السرنجات الطبية ذاتية التدمير المعقمة وإنتاج وتجميع وتعبئة جميع المستلزمات الطبية ذات الإستخدام الواحد وإنتاج وتجميع الكواشف المعملية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية وتصنيع الجوارب بكافة أنواعها وأشكالها وتخزين وبيع كافة الأجهزة والمعدات البحرية وأجهزة اللاسلكى والملاحة بكافة أنواعها وقطع الغيار اللازمة لها.



جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الاسماعيلية للجلسة رقم 81 لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بحضور السيد احمد فتحى سليم وكيل اول الوزارة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة بالاسماعيلية وأكرم الشافعى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس مصطفى أبوحديد عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى الاسماعيلية والمهندس السيد اسماعيل ممثلا عن شركة الكهرباء والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء مجلس الادارة.



وتم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لأستكمال أعمال توصيل المرافق والبنية الأساسية لباقى المنطقة لاستيعاب التوسعات المستقبلية وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة بالمنطقة وسبل دفع عجلة العمل بها.



وعقب انتهاء الاجتماع اجري محافظ الاسماعيلية ومرافقوه من أعضاء مجلس الادارة، جولة تفقدية بالمنطقة تضمنت تفقد عددا من المشروعات الاستثمارية الجديدة والتى يجرى تنفيذها حاليا ضمن التوسعات الجديدة للمنطقة.



شملت الجولة تفقد منشآت أكبر مصنع جديد لانتاج الملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية قدرها 54 مليون دولار والذى يقام على مساحة 40 فدان متوقع أن تصل الى 54 فدان وسيوفر نحو 4000 فرصة عمل جديدة بالاضافة الى تفقد منشآت عدد ثرث مشروعات آخرى بالمنطقة.