معايير اختيار الزوجة الصالحة .. فيديو

قال الشيخ يسري عزام الداعية الإسلامي، إن الرسول يقول تنكح المرأة لأربع لمالها، وحسبها، ونسبها وجمالها، ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، مضيفا: من أخذ امرأة لمالها ذهب المال، ومن أخذها لجمالها ذهب الجمال، ومن أخذها لنسبها ذهب النسب والحسب، ومن أخذها لدينها حصن المال والجمال والنسب .. فاظفر بذات الدين.



وأوضح "عزام" خلال لقائه على فضائية" المحور": الشيخ الخطيب وضع شروط لاختيار الزوجة الصالحة يقول "ياطالب الحليلة عليك بالأصيلة، من أمها مهذبة في قومها محببة تقول آت النار ولست آت العار، لها أب يحكي الأسد مؤديًا حق الصمد".



وتابع: العلماء كانوا يختارون لبناتهم، والرجال كانوا يختارون الأزواج الصالحين لبناتهم.

