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ديني

كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 07:04 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال يسري عزام الداعية الإسلامي، إن قضاء صلاة الفوائت معناه تأدية صلاة فاتت خلال حقبة زمنية لم يصل لله فيها ويتكاسل عن الصلاة، وبعد أن تاب وأناب لابد أن يقضي ما عليه من صلاة، وأن يقلل من النوافل ويكثر من الفرائض لأنه دين في رقبته لله سبحانه وتعالى.

وأضاف "عزام" خلال لقائه على فضائية "المحور": يقصي الأيام التى فاتته بعد كل صلاة أو بالليل، والفوائت ستحاسب على من تكاسل عنها وعليه أن يصليها، وليس شرطا صلاة السنة من الفوائت وإنما الفرض فقط.

وتابع: تصليها أولًا ثم تصلي الصلاة الحاضرة ولا يجوز التأخير فيها.

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