شاهد.. التعديات والعشوائيات تحاصر بحيرة العليقات بالخانكة

أهملها المسئولون لسنوات طويلة وأصبحت بؤرة للتلوث وعرضة للتعديات أنها منطقة بحيرة عرب العليقات بالخانكة بمحافظة القليوبية إحدى البحيرات الطبيعية التى تكونت بفعل الطبيعة، رغم إجراء بعض البحوث التى أكدت صلاحية المياه بها في استخدامات عديدة إلا أنه لم يتم الاستفادة منها.



واكتفى المحافظون السابقون بإطلاق التصريحات الاعلامية بالاهتمام بالمنطقة وتطويرها دون جدوى، حتى حاصرها التعديات، إلا أن اللواء محمود عشماوى قرر أخيرا وقبيل حركة المحافظين الجديدة إطلاق أحد المشروعات بالبحيرة وإنشاء مزارع سمكية بها بحضور وزير الزراعة الجديد.



وتقع البحيرة على أطراف الخانكة بالقرب من مدينة شبين القناطر على بعد 24 كم شرق بنها وتتميز بقربها من القاهرة وبها العديد من الطرق الرئيسية الموصلة إليها ووجود طريق دائري حول البحيرة بالإضافة لجو رائع يجذب السياحة من كل أنحاء العالم فضلا عن المرتفعات المتدرجة.



وقالت دعاء عباس، إن بحيرة عرب العليقات تضم 3 بحيرات وتعانى من إهمال كبير بعد أن تكونت خلال السنوات الماضية عيون المياه التى تفجرت في تلك المنطقة على عمق أكثر من 30 مترا في الجبل الصخري حتى تكونت البحيرة بعد أن كان يتم تكسير الصخور بالديناميت لدرجة أن الأهالي كانوا يهرعون خارج منازلهم من شدة أصوات الانفجارات.



وأشارت إلى أن المياه بدأت ترتفع وكانت الشركة تقوم بتصريف المياه عن طريق ماكينات رفع إلى مصرف بلبيس المجاور للبحيرة وبعد أن انتهت الشركة من أعمالها تركت المكان وأخذت بطبيعة الحال المعدات بما فيها ماكينات الرفع وبالتالي تسببت في عدم تصريف المياه وتكوين البحيرة.



وقال محمد أحمد، إن المحافظين الذين تولوا قيادة المحافظة لم يستطع أحد منهم استغلال هذه الرقعة التي تملؤها المياه وتحيط بها اليابسة من كل جانب لأن قرارات المحافظين على الورق فقط ولم تحول حتى الآن لمنتجع سياحي كما صدر قرار آخر بتحويلها إلي جزيرة علاجية، مشيرا إلى أن البحيرة تكونت نتيجة تحطم الصخور حيث كانت تستخدمها شركة الثروة المعدنية في أعمالها منذ سنوات طويلة لاستخراج البازلت المستخدم في صناعة الأحجار.



وتابع أن البحيرة اصبحت تمثل كارثة على حياة المواطنين وأنه بعد انهاء شركة الثروة المعدنية لأعمالها بدأ منسوب المياه يرتفع وتقدم الأهالى بمذكرة للمحافظ المستشار عدلي حسين للاستفادة من هذه البحيرة لتفادي الخطر الناجم عنها واستجاب المحافظ وأصدر قرارا بتشكيل لجنة لعمل دراسة لإمكانية تحويلها الي منطقة سياحية وبالفعل تم إنشاء مبنى إداري وكافيتريا علي شاطئ البحيرة وتم الإعلان عن طرح المشروع مرتين ولم يتقدم أحد نظرا لأن المنطقة صخرية وبناء علي ذلك تم تحويل المبني إلى وحدة محلية تخدم قرية عرب العليقات البحرية والقبلية وعادت البحيرة للإهمال مرة أخرى وبدأت المياه الجوفية ترتفع تحت المنازل



وأكد عدد من الاهالى، أن البحيرة أصبحت بالفعل بؤرة للتلوث بعد المدفن الصحي وتقوم بعض الشركات بإلقاء مخلفاتها بها وهناك قطار السكة الحديد يمر بجوار البحيرة والذي اصبح تردده خطرا لان البحيرة عمقها أكثر من 30 مترا مشيرا إلى أنهم يعانون من مشكلة المياه المالحة والتى لم تصلح لزراعة الخضروات لذلك البائعون يستغلون هذا بارتفاع الأسعار وهى تصل الى ضعف سعر الخضار عن السوق بسبب عدم وجود المياه البحرية أو العذبة.



يذكر أن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية قد التقى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إبريل من العام الماضي 2017 وذلك بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير لبحث الفرص الاستثمارية والتنموية بالمحافظة وتطوير واستغلال بحيرة عرب العليقات بالخانكة.



وكان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بوضع حجر اساس انشاء مزرعة سمكية في بحيرة عرب العليقات بمدينة الخانكة وإطلاق زريعة من الأسماك في البحيرة لزيادة الإنتاج السمكي بها .



وقال المحافظ، إن البحيرة تقع على مساحة 85 فدان حيث قام فريق عمل من هيئة الثروة السمكية بعمل رفع مساحي وتحديد أعماق البحيرة بالكامل كما تم إنشاء عدد 40 قفص سمكي بقطر 8 متر للقفص الواحد يتم استزراع القفص الواحد بعدد 8000 إصبعية بلطي للوصول بالإنتاجية إلى 2 طن للقفص الواحد بإجمالي 80 طن للدورة الواحدة.



وأكد أن المشروع سوف يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحية بالمنطقة وان المحافظة مازال هدفها موجود لاستغلال البحيرة كمنطقة سياحية، مؤكدا ان المشروع السمكى سوف يزيد من الفرص السياحية بها.