عزام: سعادة الدَّارين في برِّ الوالدين.. فيديو

قال يسري عزام الداعية الإسلامي، إن من بر والديه، بره أولاده ورأى البر في حياته ومن عق والديه عاقه أبناؤه في حياته، وقال تعالى" وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا".



وأضاف "عزام" خلال لقائه على فضائية "المحور" أن طاعة الوالدين واحترامهما سبب لدخول الجنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ .



وتابع: بر الوالدين كنز يفتح بعد موتهما، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم.

