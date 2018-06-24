ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

جدل فى البرلمان حول قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:59 م
دينية البرلمان
دينية البرلمان
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مساء اليوم الأحد، جدلا حول مشروع قانون "تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين"، المقدم من النائب محمد شعبان.

وكان الجدل خلال الاجتماع حول ما إذا كان التعميم فى تنظيم ظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام أفضل أم تحديدلبرامج معينة وموضوع الحديث فى شئون الدين أفضل، فيما رأى البعض أن يتم حذف كلمة "علماء الدين" من عنوان أو مسمى مشروع القانون، بينما رأى البعض الآخر ألا يكون القانون لمنح تراخيص لمن يظهر فى وسائل الإعلام من علماء الدين للحديث فى شئون الدين، ولكن يكون لحظر ظهور القلة المخالفة أو غير المؤهلة للحديث فى شئون الدين.

وقال الدكتور محمود علم الدين، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة: "أرى أن التعميم أفضل بأن يكون مشروع القانون بشأن الظهور فى الإعلام، وهنا العمومية افضل خاصة أن المشكلة فى برامج التوك شو".

فيما قال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: "لو هناخده بصفة العمومية حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية، ولا نريد أن يحجر علي أحد حتى لا ندخل فى عدم دستورية، وليس من المعقول بسبب 30 واحد متخوف منهم اعمل قانون لـ100 مليون، فالمنع هو اللى نعمله ظاهرة مش الإباحة، ونتكلم من الذى يعطى الحظر، وإلا يبقى فيه تكميم أفواه وتقييد للحرية".

بدوره، قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية: "أرى أن يتم تغيير عنوان مشروع القانون ليكون بشأن تنظيم الظهور الإعلامى للحديث فى الشأن الدينى، وبكل قوة أؤيد هذا القانون ومصر على حذف كلمة علماء الدين واستبدالها بكلمة الحديث فى شأن الدين، ولا ضير أن يحصل أى شخص على الترخيص".

فيما قال النائب بدير عبد العزيز: "الحظر فيه عدم دسورية، لكن لازم يكون فيه التزام أدبى أو بلائحة داخلية".

وقال الدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن فلسفة هذا القانون تنحصر فى مسئولية الكلمة والأهلية العلمية بأن يكون الإنسان على دراية وعلم.

من جانبه، عقب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بأن هذا القانون مهم جدا واستغرقت اللجنة وقتا طويلا فى مناقشته نظرا لأهميته، ويجب أن يتم التوافق عليه بشكل كامل قبل إرساله للجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: "الدقة فى الفاظ القانون أمر ضرورى ومهم، وأيضا لازم الرقة".

ترشيحاتنا

وزير الرياضة للنواب: بحث تجاوزات كأس العالم عقب عودة المنتخب

معجزة ألمانيا ومعركة ريال مدريد وبرشلونة الأبرز في صحف إسبانيا

داعية يحذر من 6 كلمات يرددها الكثيرون عند الغضب.. فيديو

الفيفا يعاقب بولندا بسبب لافتة سياسية مسيئة

روسيا تحتفل بعيد ميلاد ميسي بطريقة مميزة.. صور

مفاجأة.. محمد صلاح يريد مغادرة معسكر المنتخب الوطني

رئيس النواب: انفراجة قريبة فى الاقتصاد

مدرب السعودية يوضح كيف سيوقف محمد صلاح في مباراة الغد

كأس العالم 2018.. رئيس الاتحاد الأرجنتينى يتعهد بالفوز على نيجيريا

خبير أبراج يتنبأ بنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم

إثيوبيا تحقق مع 6 مشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء

أحمد حسن: من حق كوبر أن يختار تشكيلة مباراة السعودية كما يشاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لغرف النوم الـPURPLE ..صور

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

فيديو

مجدي أحمد علي: حان موعد استعادة الدولة دورها التنويري .. فيديو
مستشار وزير الثقافة: يجب الاهتمام بالسينما مثل المصنع .. فيديو
خالد عبد الجليل: حريصون على إنجاح صناعة السينما .. فيديو
رانيا رؤوف: المرأة سخية أكثر من الرجل .. فيديو
شاهد.. لحظة تتويج فريدة عثمان بذهبية ألعاب البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟