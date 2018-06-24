شاهد .. هند صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة التونسية هند صبرى إلى جلسة تصوير جديدة، وشاركت بصورة منها متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام "، حيث ارتدت خلال الجلسة فستان من اللون "الزهري"، وهو ما نال إعجاب جمهور.



يذكر أن آخر أعمال هند صبري كان مسلسل "حلاوة الدنيا "، والذى شاركت فى بطولته كل من ظافر العابدين وأنوشكا ورجاء الجداوي وسلمى أبو ضيف وأحمد حاتم .



ومن ناحية أخرى تستعد هند صبرى لخوض الماراثون الرمضانى القادم بعمل فنى جديد، حيث من المتوقع أن تتعاون من خلاله مع نفس الشركة المنتجة لمسلسل "حلاوة الدنيا".