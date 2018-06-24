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أخبار العالم

اتهامات لوكالة الأناضول بالتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية التركية

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:01 م
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شريف سيد
اتهم مرشح الرئاسة التركية عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض محرم إنجه وكالة الأناضول الرسمية بتزوير عملية فرز الأصوات.

وقال إنجه في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " تتلاعب وكالة الاناضول بالنتائج، حيث تعطي الأولية للنتائج التي تثبت تفوق اردوغان في التصويت".

فيما أكد القيادي في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أيكوت إردوغدو أن وكالة الاناضول التركية تتلاعب بنتائج الانتخابات، ذولك أثناء عملية فرز الأصوات.

وقال أيكون في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "وكالة الاناضول تقوم بنفس الشئ الذي قامت به في الاستقتاء، لا تؤمن مطلقا بالنتائج الحقيقة".

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