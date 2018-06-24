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أخبار العالم

إيران تقاضي الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:00 م
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
حسام رضوان
رفعت إلى محكمة العدل الدولية الواقعة في مدينة لاهاي بهولندا، والتي تمثل السلطة القضائية للأمم المتحدة، دعوى قضائية مقدمة من قبل إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكره موقع "إيران واير" الإيراني اليوم الأحد، ستعقد جلسة استماع للدعوى الإيرانية المقدمة، في الـ8 من أكتوبر القادم، لمدة أسبوعين بواقع جلستين يوميا، في قصر السلام بمقر المحكمة.

وأضاف الموقع أن طهران رفعت شكوى باستيلاء الولايات المتحدة على أصول تابعة للبنك المركزي الإيراني.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تقدم فيها إيران شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة العدل الدولية منذ تأسيسها.

وكانت إيران قد رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة منذ عامين بسبب الاستيلاء على ممتلكات تابعة للبنك المركزي الإيراني كانت مودعة لدى البنوك الأمريكية.

وكانت محكمة أمريكية قد قضت بناءا على دعوى قدمت إليها ضد إيران تتهمها بالتسبب في مقتل 241جنديا أمريكيا في قصف لقاعدة أمريكية في بيروت عام 1983، بدفع الحكومة الإيرانية لأسر الضحايا، لكن إيران رفضت دفع التعويضات، لتصادر الولايات المتحدة ممتلكات إيرانية في المقابل.



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