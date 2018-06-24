طنط صفية...





واستكملت صديقتى حوارها وصوتها مخنوق ونظراتها حائرة ..طيلة عمرى وأنا أحب عمل الخير تطوعا او غصبا ومنذ صغرى اسعى سعيا لكل ما فيه اسعاد الغير حتى ان أمى رحمها الله كانت تسمينى مبروكة ،كبرت والتقيت به.. رجل اعمال وأنا أتقدم بأوراقى للعمل فى شركته الموروثة عن ابيه المستشار السابق ، ومنذ ان رأيته وجدت نفسى مشدودة اليه وهو ايضا وبالفعل تزوجته وانجبت منه ثلاثة ابناء ويبدو انه كان يبحث عن اسرة وسيدة ترعى هذه الاسرة وكنت انا فجعلنى مجردة المشاعر وحياتى معه اشبه بمحطات الاتوبيس فيها نفس نسق الملل والاعتياد، وحاولت جاهدة ان اكون كما يريد وانشغلت بأولادى حتى لا أصطدم بمواجهته ومطالبته بأن يشعرنى بأننى امرأة لها مشاعر وليست ربة منزل .





وبعد مضى عشر سنوات من الزواج فاجأنى بأن امه مصابة بالزهايمر وبأنها بحاجة لرعاية تامة وبأن اباه عندما علم بالخبر حزن واصيب بأزمة قلبية ، وهو الان فى المستشفى وقبل ان أستفسر عن اى شىء خيرنى بين البقاء مع امه فى بيت العائلة او اصطحابها الى بيتى او بمعنى اصح بيت ابنها، وتركنى ومضى، وفضلت بالطبع ان آخذها عندى مع تنصل بنتيها وابنها الاخر من تحمل هذه المسئولية بحجة ان زوجى ابنها البكر وحق رعايتها واجب عليه.





فى بداية الامر كان بداخلى الف رفض ورفض لاننى كنت ارى ان تقسم المسئولية علينا جميعا ولكنى عندما اجمع رصيدى معها اجدها كانت معى امًا اخرى فبالرغم من كونها كانت مديرة لاحد البنوك وكانت فى زحام دائم الا انها كانت تحكى لى كل شىء وتشكو لى من اشياء لايعرفها احد سواى حتى ابناؤها، وكانت تشترى لى مصوغات فى عيد ميلادى وتهتم بكل مايسعدنى وتدعمنى فى اى خلاف مع اى من افراد عائلاتها .. اصطحبتها معى وحزنت انها لم تتذكرنى ولكن عينيها كانت تقول الكثير والكثير .





لم يتحمل زوجها صدمة انها لا تعرفه ولا تعرف ايا من ابنائه فتدهورت حالته وتوفاه الله وعندما مات دمعت عيناها مع انها لاتعرف شيئا وبالطبع لا تعى ايا مما يدور حولها ..كل عالمى معها كان بالنظرات وكلما تكلمت اصبحت حياتى كلها مرتبطة بها اخاف ان اخرج واتركها ، ارفض مغادرة الشقة لاى سبب ، صرت احيا لها واصبحت رعايتها هى كل اهدافى فى الحياة وصار تواصلى معها عبر لغة العيون هو داعمى ودافعى فى حياتى ..الكل نفض يده منها حتى ابنها زوجى لم يكن متواصلا معها ولا سائلا عن اى شىء يتعلق بها .





أصحو كل يوم متلهفة على رؤيتها اذهب الى حجرتها والقى عليها تحية الصباح واقبلها واقول لها ..عاملة ايه ياطنط صفية فأجد عينها تلمع بالحب وتلقى برأسها على صدرى فأقبلها ونمضى يومنا معا تتعب من السرير تتنقل ورائى فى الشقة وعيونها كلها فرح .ولن انسى يوما اتصلت بى ادارة مدرسة ابنى تبلغنى بان ابنى وقع واصطدمت رأسه وينزف بشدة فجريت اليهم وتركت الباب مفتوحا ولم اغلقه بالمفتاح كما اعتدت خوفا من ان تخرج اذا ماانشغلت عنها وبعد ان اطمأننت على ابنى عدت به ، وذهبت اليها ولم اجدها وبحثت عنها فى كل مكان ولم اجدها .





جن جنونى وصرخت وبكيت واتصل ابنى بأبيه وجاء مسرعا ويحاول ان يهدئ من روعى وحضر ابناؤها وكانت اعينهم تتهمنى بالتقصير وذهبنا الى قسم الشرطة وعندما رآنى الضابط ودونا عن كل الحاضرين وجه حديثه لى وقال هنرجعلك مامتك متخافيش ..وعدنا ولم تعد ، وتقوقعت فى حجرتى ابكى، ومضى يوم ووجدت ان ابناءها بمن فيهم زوجى يفتر اهتمامهم بالبحث عنها منتظرين نتائج البلاغ فى قسم الشرطة .وحينها قررت البحث عنها بنفسى وبالفعل ذهبت الى مواقف الباصات والميكروباصات اصف ملامحها للكل ، وفاجأنى احد السائقين بأنه يعرفها وقام بتوصيلها امس الاول الى محطة مصر وتنفست الصعداء وبلغت.

قالت لى صديقتى التى دخلت حياتى فجأة وبطريق المصادفة البحتة ولكنها اصبحت تحتل مكانة كبيرة عندى، قالت لى: هل تدركين ان حياتى كلها عشتها أعطى فقط ولم آخذ شيئا سوى تلك النظرة الجميلة منها وبعض الهمهمات غير المفهومة التى تصدرها. وأشارت اليها سيدة كبيرة فى السن ملامحها تؤكد انها بنت اصول وعز.