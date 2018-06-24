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مرتضى منصور: الجبلاية تتحمل مسئولية فوضى منتخب مصر بكأس العالم

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:18 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
حمّل النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اتحاد كرة القدم، مسئولية الخلل الذى حدث خلال مشاركة مصر فى كأس العالم، معتبرًا إياه السبب الرئيسي، وليس الجمهور أو وفد الفنانين والإعلاميين الذين سافروا وشجعوا المنتخب بشكل متحضر حسب تعبيره.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، المخصص لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لاستغلال مشاركة مصر فى كأس العالم.

وأكد "منصور"، أن هناك خلل فى اتحاد الكرة، الذى ظهر بصورة مشوهة أمام المصريين، عكس الصورة المشرفة للجماهير المصرية والإعلام المصرى، الذى كان له دور هام فى ذلك الحدث، والذي يعد أكبر تغطية للصحف المستقلة والخاصة والحكومية وبطريقة محترمة ومحترفة، لكن الذى أساء لسمعة مصر للأسف بعض مسئولى اتحاد الكرة.

ووجّه حديثه لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، قائلًا له: يجب أن تكون هناك وقفة وقرار بشأن اتحاد الكرة.

وعن عدم إجراء انتخابات اتحاد الكرة، تساءل "منصور"، قائلًا: همّا على راسهم ريشة، لازم قانون ينظم الموضوع ده.

وطلب "منصور" من وزير الرياضة أن يعمل على تصحيح أوضاع اتحاد الكرة، واتخاذ الإجراءات ضد أعضاء الاتحاد خاصة بعد ظهور بعضهم في فيديو يمتلأ بالكلمات البذيئة وغيرها من الوقائع، حسب وصفه.

ورد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، بقوله: ننتظر انتهاء مشاركتنا في كأس العالم لعدم تشتيت اللاعبين وبعدها سنعمل على تصحيح جميع الأخطاء ولن نسمح بوجود خطأ.

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