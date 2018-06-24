10 أفكار لغرف النوم الـPURPLE ..صور

يتميز تصميم غرف النوم بالجمال الفائق، أكثر من باقى حجرات المنزل لذا يحرص خبراء الديكور على الخروج بأفكار مبتكرة لمنحها مزيدا من التميز والأناقة.



تعد صيحة "PURPLE " من أبرز الأفكار الحديثة المستخدمة لتزيين غرف النوم حيث تعتمد على استخدام اللون الأرجوانى بشكل أساسى مما يكسبها مزيدا من البهجة.



عرض موقع " elledecor" مجموعة من تصميمات غرف النوم الـ" PURPLE" تناسب جميع الأذواق.



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