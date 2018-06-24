ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نشطاء يطلقون هاشتاج #مصر_بتحارب_داعش عقب قرار النائب العام

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:25 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #مصر_بتحارب_داعش، بعدما أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمرًا دوليًا للإنتربول بالقبض على 3 إرهابيين ليبيين من عناصر تنظيم داعش، لاتهامهم بالتخابر والاشتراك مع مصري في جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين بليبيا، وطلب فدية من ذويهم لصالح التنظيم ودعمًا له بالأموال.

وتصدر الهاشتاج محرك البحث عبر تويتر، مشيدين بقرار النائب العام الذين وصفوه بالشجاع، فخورين بجهود مصر المحلية والدولية للقضاء على الإرهاب وملاحقة الإرهابيين دوليا.

وغرد أحد المواطنين عبر تويتر قائلا: " معآ ضد الإرهاب، النائب العام صدر أمر للانتربول بالقبض على 3 أشخاص من تنظيم داعش في ليبيا بتهمة التخابر علي مصر وخطف مصريين، إن شالله مصر آمنة طول ما فيها شعب وجيش ورئيس بيخافوا عليها وبيحموها، عايزين الهاشتاج ده يلف مواقع التواصل كلها يا مصريين".

وغردت أخرى قائلة :" نعم اقهريهم يا مصر وارعبي خفافيش الظلام ، بقيادة عبدالفتاح السيسي قاهر أعداء مصر".

وطالب آخر المواطنين بتفعيل الهاشتاج مغردا :" معآ سنقضي على الإرهاب، النائب العام صدر أمر للإنتربول بالقبض على 3 أشخاص من تنظيم داعش في ليبيا بتهمة التخابر على مصر وخطف مصريين.. عاشت مصر بدون إرهاب بإذن الله، اللهم انصر مصرنا واحفظها من كل سوء يارب
الكل يدوس في الهاش ده يا جماعة" 

كانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه التحريات من تخابر وتعاون المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن - مصري الجنسية - مع تنظيم داعش الإرهابي بليبيا واشتراكه واتفاقه مع الليبيين (عماد الدين أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي) أعضاء التنظيم والمليشيات المسلحة، على جمع معلومات حول المصريين العاملين بدولة ليبيا واختطاف بعضهم وتهريب مهاجرين غير شرعيين إليها، وطلب فدية من ذويهم دعمًا للتنظيم.
نشطاء يطلقون هاشتاج #مصر_بتحارب_داعش عقب قرار النائب العام
نشطاء يطلقون هاشتاج #مصر_بتحارب_داعش عقب قرار النائب العام
نشطاء يطلقون هاشتاج #مصر_بتحارب_داعش عقب قرار النائب العام

ترشيحاتنا

مصادر مقربة من محمد صلاح تنفي لـ صدى البلد تقرير cnn حول اعتزاله دوليا

إثيوبيا تحقق مع 6 مشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء

أقبح كلب في العالم يفوز بجائزة مالية كبرى

بث مباشر اليابان والسنغال | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

مباراة السنغال واليابان .. واجيه يسجل هدفا صاروخيا لـ اسود التيرانجا..فيديو

مرتضى منصور: الجبلاية تتحمل مسئولية فوضى منتخب مصر بكأس العالم

bein sports تتلاعب بالعالم العربى.. والفيفا "شاهد مشفش حاجة"

ألمانيا تعتذر للسويد على الاحتفال المستفز الذي أغضب مدربهم

انفجار ضخم يثير الذعر في ألمانيا وإصابة 25 شخصا.. فيديو

الفيفا تعاقب هدافي سويسرا شاكيري وشاكا بسبب اغضاب جمهور صربيا

هاري كين يسجل رقما جديدا بعد هدفي بنما.. فيديو

اتحاد الكرة يوضح تفاصيل أزمة تذاكر مباريات كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لغرف النوم الـPURPLE ..صور

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

فيديو

مجدي أحمد علي: حان موعد استعادة الدولة دورها التنويري .. فيديو
مستشار وزير الثقافة: يجب الاهتمام بالسينما مثل المصنع .. فيديو
خالد عبد الجليل: حريصون على إنجاح صناعة السينما .. فيديو
رانيا رؤوف: المرأة سخية أكثر من الرجل .. فيديو
شاهد.. لحظة تتويج فريدة عثمان بذهبية ألعاب البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟