نشطاء يطلقون هاشتاج #مصر_بتحارب_داعش عقب قرار النائب العام

أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #مصر_بتحارب_داعش، بعدما أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمرًا دوليًا للإنتربول بالقبض على 3 إرهابيين ليبيين من عناصر تنظيم داعش، لاتهامهم بالتخابر والاشتراك مع مصري في جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين بليبيا، وطلب فدية من ذويهم لصالح التنظيم ودعمًا له بالأموال.





وتصدر الهاشتاج محرك البحث عبر تويتر، مشيدين بقرار النائب العام الذين وصفوه بالشجاع، فخورين بجهود مصر المحلية والدولية للقضاء على الإرهاب وملاحقة الإرهابيين دوليا.





وغرد أحد المواطنين عبر تويتر قائلا: " معآ ضد الإرهاب، النائب العام صدر أمر للانتربول بالقبض على 3 أشخاص من تنظيم داعش في ليبيا بتهمة التخابر علي مصر وخطف مصريين، إن شالله مصر آمنة طول ما فيها شعب وجيش ورئيس بيخافوا عليها وبيحموها، عايزين الهاشتاج ده يلف مواقع التواصل كلها يا مصريين".





وغردت أخرى قائلة :" نعم اقهريهم يا مصر وارعبي خفافيش الظلام ، بقيادة عبدالفتاح السيسي قاهر أعداء مصر".





وطالب آخر المواطنين بتفعيل الهاشتاج مغردا :" معآ سنقضي على الإرهاب، النائب العام صدر أمر للإنتربول بالقبض على 3 أشخاص من تنظيم داعش في ليبيا بتهمة التخابر على مصر وخطف مصريين.. عاشت مصر بدون إرهاب بإذن الله، اللهم انصر مصرنا واحفظها من كل سوء يارب

الكل يدوس في الهاش ده يا جماعة"



