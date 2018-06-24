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رانيا رؤوف: المرأة سخية أكثر من الرجل .. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:22 م
الكاتبه رانيا رؤوف
الكاتبه رانيا رؤوف
أسامة علي
قالت الكاتبة رانيا رؤوف إن المرأة بطبعها سخية في عطائها، لذلك نجدها تقدم كثيرا من التنازلات أكثر من الرجل.

وأضافت رانيا خلال استضافتها ببرنامج "الحياة أحلى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن محاولات المرأة للمحافظة على الحياة الزوجية أكثر أيضا من الرجل، لافتة إلى أن بعض النساء لديهن وظائف وبالرغم من ذلك فإنهن حين يعودن إلى المنزل يقمن بواجباتهم المنزلية عكس الرجل الذي لا يبالي بشيء.

وتابعت رانيا رؤوف قائلة :"الرجل عندما يعود للمنزل بعد العمل يقول فقط إنه يريد الاستراحة وهذا حقه، ولكن أين حق المرأة، فهي تريد الراحة أيضا فهى تعمل طوال الوقت".

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