البرلمان يقر 70 مليارا و300 مليون جنيه اعتمادا إضافيا بالموازنة.. وزير المالية: الحكومة ستعمل على تنوع مصادر موارد الدولة.. والأعضاء يرفضون رفع الحصانة عن مرتضى منصور

فتح اعتماد إضافي بالموازنة لمواجهة فوائد الديون وتعويضات سيناء

وزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

مرتضى منصور: أنا دخلت موسوعة جينيس في رفع الحصانة



وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018.



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، حيث استعرض النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة عن القانون الذي نص فى مادته الأولى بأن يفتح اعتمادًا إضافيًا باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 مقداره سبعون مليارا وثلاثمائة مليون جنيه، موزعة على الباب الثالث"الفوائد"، بمبلغ سبعة وخمسين مليار جنيه، لمواجهة الزيادة فى فوائد الدين العام المحلى والخارجى.



والباب الخامس"المصروفات الأخرى"، بمبلغ 2 مليار وثلاثمائة مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية، وأيضا الباب السابع: "حيازة الأصول المالية والأجنبية"، بمبلغ قدره سته مليارات"، لمواجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأسمال البنك المركزى المصرى، وأيضا الباب الثامن"سداد القروض المحلية والأجنبية"، بمبلغ 5 مليارات جنيه، لمواجهة سداد أقسام الدين العام"وائع الدول العربية" وإهلاك بعض السندات".



ونصت المادة الثانية على أن تزاد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017-2018 بمبلغ مقداره سبعون مليار وثلاثمائة مليون جنيه موزعه على الباب الأول "الضرائب" بمبلغ قدره سته عشر مليار ومائتان مليون جنيه، قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقوله من البنك المركزى، والباب الخامس"الاقتراض" بمبلغ قدره أبرعه وخمسون مليار ومائة مليون جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.



ونصت المادة الثالثة على أن تعد موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 بالآثار المترتبه على الإعتماد الإضافى المنصوص عليه فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.



ورأت اللجنة أن الجانب الأكبر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الاعتماد الإضافى بالموازنة العامة للدولة موجه لدعم البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى ككل وذلك نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتادى والسياسات النقدية التى ينتهجها البنك المركزى منذ نوفمبر 2016، حيث أوصت بضرورة عق إجتماع مشترك مع لجنة الشئون الإقتصادية بحضور وزير المالية للاستماع لمحافظ البنك المركزى فيما يتعلق بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة السابقة والآثار المترتبة عليه.



من جانبه قال محمد معيط، وزير المالية الجديد، ان الحكومة تعمل على تنوع مصادر موارد الدولة، مشيرا الى ان بخلاف الضرائب، يوجد مصادر مثل قناه السويس ورسوم الموارد وارباح شركات قطاع الاعمال العامة.



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، معقبا على تساؤل النائب سعيد طعيمة عن مدى وجود مصادر لموارد الدولة بخلاف الضرائب والقروض، وأضاف وزير المالية، علينا تنويع مصادر الإيرادات بالبلاد لتمكنها من مجابهة اى مخاطر، مشيرا الى ان في الوقت الحالي تمثل موارد الدولة غير الضرائب ٢٣ في المائة من موارد الدولة، وتقدم الوزير بالشكر الى القيادة السياسية على الثقة في توليه منصب وزير المالية



ورفض مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، طلب النائب العام لرفع الحصانه عن النائب مرتضى منصور، فى القضية رقم 899لسنة 2018 إدارى العجوزة، والمقيده برقم 179 لسنة 2018.



واستعرض النائب إيهاب الطماوى، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، التى أوصت أيضا برفض الطلب للكيدية.



وقال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب: "الموضوع زاد عن حده وبقى دمه ثقيل ولو عايزينى أروح أسلم نفسى أروح بدل البلاغات الكيدية دى.. دا أنا دخلت موسوعة جنيس العالمية فى طلبات رفع الحصانة"، موجها الشكر للنواب الذين رفضوا رفع الحصانة عنه".



من جانبه قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، إن كرامة العضو من كرامة كل أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن الشكاوى والبلاغات الكيدية ضد منصور تجاوزت السبعين وهذا أمر مبالغ فيه، مضيفا: "لابد أن ندافع عن بعضنا البعض لأن كرامة العضو من كرامة كل الأعضاء".



وعقب على حديثه رئيس المجلس د.على عبدالعال: "لابد أن يكون النائب قدوة داخل وخارج القاعة والدفاع عن بعضنا البعض لابد أن يكون فى إطار القانون".