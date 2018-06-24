أحمد موسى: بلطجية أردوغان اعتدوا على مراقبين دوليين.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان زور الإنتخابات التركية، داعيا إلى تدشين والمشاركة في هاشتاج "أردوغان زور الانتخابات".



وأضاف "أحمد موسى" خلال برنامجه "على مسؤليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن بلطجية أردوغان ورجاله إعتدوا على مراقبين دوليين خلال عملية سير الإنتخابات، واصفًا إياهم بالمليشيات"، موضحا أنه تم منع المراقبين الدوليين من متابعة الانتخابات.



وأوضح أنه تم تسويد بطاقات انتخابات الرئاسة التركية على نطاق واسع لصالح الدكتاتور أردوغان، لافتا إلى أنه تم تزوير الإنتخابات بطريقة فجة والرئيس التركى نجح بطريقة غير شرعية.



وأتم: "محرم أنجه هو الرئيس الشرعى لو كان هناك عدالة وليس الدكتاتور أردوغان الذي جاء بالتزوير ولا يجد من يحاسبه".