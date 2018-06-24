الأوقاف تكشف مفاجأة حول احتفال الطريقة المسلمية في مسجد بالدقهلية

استنكر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف الفيديو الخاص بالطريقة المسلمية الذي تناولته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لنائب رئيس الطرقية المسلمية في محافظة الدقهلية مما صدر منه أفعال خاطئة وارتكابه لوقائع مخالفة للشرع.



وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة في مصر» المذاع على قناة «الحياة» أن المسجد والأوقاف بعيدين كل البعد عن هذه الواقعة، ولكنها سرادق مقام في الشارع وليس داخل المسجد، مشددا على أن الأوقاف تمنع أي احتفالات تقام داخل المساجد.



وأوضح رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن هناك إجراءات تم اتخاذها أمس هناك تحقيق في الموضوع ، مشيرا إلى أن السجاد والمفروشات التي ظهرت في الفيديو أحتفال الطريقة المسلمية في الدقهلية ليس فراش المساجد.