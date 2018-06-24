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كأس العالم

الزمالك يعلن قبول المحكمة الرياضية الدولية طعن خصم النقاط في أزمة موندومو

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:29 م
صدى البلد
منتصر المرشدي - ملك موسي
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن قبول المحكمة الرياضية الدولية بالاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا “، الطعن المقدم من النادي على قرار لجنة الانضباط، الخاص بخصم 6 نقاط من الزمالك، بسبب أزمة المستحقات المالية للاعب الكاميروني ألكسيس موندومو لاعب الفريق الأسبق، وقررت إعادة النظر في قرار لجنة الانضباط.

وأوضح مجلس إدارة الزمالك أنه يتم حاليا التواصل مع اللاعب الكاميروني من أجل الحضور إلى القاهرة والتفاوض معه بشكل مباشر، لإنهاء أزمة مستحقاته المالية، مثلما تم مع اللاعب البرازيلي ريكاردو وانهاء أزمة المستحقات المالية له.

يذكر أن موندومو قام بفسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد بسبب أزمة مستحقاته وانتقل للسعودية قبل أن يقوم بشكوى الزمالك لعدم حصوله على راتبه لمدة تزيد عن 3 أشهر متواصلة .

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