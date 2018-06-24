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أخبار البلد

ضبط مشغولات ذهبية مهربة بـ 400 ألف جنيه بمطار القاهرة

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:46 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، برئاسة أحمد العشرى مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية، بقيمة تقدر بـ400 ألف جنيه.

تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الصين عبر دبي، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، حاول الخروج مسرعا من الصالة المميزة بحقيبة صغيرة وبسؤاله عن وجود أي أشياء تستحق عليها رسوم جمركية أجاب بالنفي.

تم العرض على أحمد سعد مدير إدارة الحركة، الذي قام بتكليف ريم محمد بتفتيش الحقيبة حيث تبين وجود 47 كيلو من حلى الغواية والمشغولات الذهبية ( ذهب صينى) داخل الحقيبة، وتقدر قيمتها بأكثر من 400 ألف جنيه.

قرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 45 لسنة 2018.

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