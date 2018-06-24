أحمد موسى: الشعب التركي بيقول لـ أردوغان كفاية خراب ..فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الشعب التركى يرفض وجود رجب طيب أردوغان ولا أحد يقبل وجوده، مضيفًا "الشعب التركى بيقول لأردوغان كفاية خراب".





وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أن بلطجية أردوغان ورجاله اعتدوا على المراقبين الدوليين خلال عملية سير الانتخابات، واصفًا إياهم بالميليشيات"، موضحًا أنه تم منع المراقبين الدوليين من متابعة الانتخابات.





وأوضح أنه تم تسويد بطاقات الانتخابات الرئاسة التركية على نطاق واسع لصالح الدكتاتور أردوغان، لافتًا إلى أنه تم تزور الانتخابات بطريقة فجة والرئيس التركي نجح بطريقة غير شرعية.





وأتم: "محرم أنجه هو الرئيس الشرعى لو كان هناك عدالة وليس الدكتاتور أردوغان الذى جاء بالتزوير ولا يجد من يحاسبه".