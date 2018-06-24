ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: الشعب التركي بيقول لـ أردوغان كفاية خراب ..فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:33 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الشعب التركى يرفض وجود رجب طيب أردوغان ولا أحد يقبل وجوده، مضيفًا "الشعب التركى بيقول لأردوغان كفاية خراب".

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أن بلطجية أردوغان ورجاله اعتدوا على المراقبين الدوليين خلال عملية سير الانتخابات، واصفًا إياهم بالميليشيات"، موضحًا أنه تم منع المراقبين الدوليين من متابعة الانتخابات.

وأوضح أنه تم تسويد بطاقات الانتخابات الرئاسة التركية على نطاق واسع لصالح الدكتاتور أردوغان، لافتًا إلى أنه تم تزور الانتخابات بطريقة فجة والرئيس التركي نجح بطريقة غير شرعية.

وأتم: "محرم أنجه هو الرئيس الشرعى لو كان هناك عدالة وليس الدكتاتور أردوغان الذى جاء بالتزوير ولا يجد من يحاسبه".

ترشيحاتنا

شاهد.. سلوك حضاري لجماهير اليابان بعد التعادل أمام السنغال

ننشر أدلة تورط نجل الفنان المرسي أبو العباس في قتل أسرته.. صور

bein sports تتلاعب بالعالم العربى.. والفيفا "شاهد مشفش حاجة"

معجزة ألمانيا ومعركة ريال مدريد وبرشلونة الأبرز في صحف إسبانيا

شاهد.. سيطرة نسائية داخل مراكز الاقتراع التركية

30 دقيقة .. بولندا تتراجع أمام هجوم كولومبيا بـ كأس العالم .. صور

أجواء أول ساعات سواقة في السعودية .. ورود.. وفنانة تتوه

اتهامات لوكالة الأناضول بالتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية التركية

فيديو نادر.. الشيخ الشعراوي يوضح موقفه من رفع الدعم عن المواطنين

وقف نائب الطريقة المسلمية وتحقيق مع المشاركين في الصلاة الغريبة

نشطاء يطلقون هاشتاج #مصر_بتحارب_داعش عقب قرار النائب العام

أحمد موسى يعرض لقطات لتزوير الانتخابات التركية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

رئيس حماية المستهلك: الرئيس يعمل بطريقة سريعة وفكر غير تقليدي
أحمد موسى يكشف خطة أردوغان للبقاء في الحكم مدى الحياة ..فيديو
أحمد موسى: اللاجئون والإخوان صوتوا لأردوغان .. فيديو
نائب: تم إعفاء وحدات الطعام المتنقلة من الضرائب 3 سنوات.. فيديو
الأوقاف تكشف مفاجأة حول احتفال الطريقة المسلمية في مسجد بالدقهلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟