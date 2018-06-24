أفلام عيد الفطر مصحوبة بترجمة إنجليزية فى الجونة

تستمر سينما الجونة في عرض أفلام موسم عيد الفطر لجمهور الجونة التي تتمثل في حرب كرموز للنجم أمير كرارة ونجم الأكشن العالمي سكوت أدكنز (بويكا) ، وكارما للنجم عمرو سعد والمخرج خالد يوسف، مصحوبًا بترجمة للإنجليزية، وليلة هنا وسرور للنجمين محمد إمام وياسمين صبري مصحوبًا بترجمة للإنجليزية.



كما تعرض السينما التى تم إفتتاحها خلال الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي فى عرض فيلم التحريك الأمريكي Incredibles 2.



يذكر ان فيلم حرب كرموز لا يزال يحصد أكبر نسبة من الإيرادات وهو من بطولة أمير كرارة، وإخراج بيتر ميمى.

