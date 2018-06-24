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أحمد موسى: بلطجية أردوغان منعوا الناخبين من الوصول إلى اللجان.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:33 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى إن بلطجية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ورجالها، منعوا الناخبين من الوصول للجان الإنتخابية خوفا من التصويت للمرشح محرم إنجه.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الشرطة تحمي مزوري الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك تزويرا فاضحا للانتخابات التركية، حتى يستمر أردوغان في الحكم.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن ما يتم الإعلان عنه حتى الآن من نتائج للانتخابات من إعلام أردوغان، ولكن الإعلام التركي المعارض يؤكد أن هذه الأرقام المعلنة غير حقيقية ومزورة.

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