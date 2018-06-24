مجلس الوزراء: تلقينا 916 شكوى بعد رفع أسعار المحروقات.. فيديو

أكد السفير أشرف سلطان المتحدث، أنه منذ اليوم الأول لتطبيق الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات عقب تطبيق قرار رفع أسعار المحروقات تم تحديد العديد من الخطوط لتلقي شكاوى المواطنين والعمل الفوري على حلها، مشيرا إلى أنه تم تلقي أكثر من 916 شكوى بلغت ذروتها في اليوم الأول لتطبيق الزيادة الجديدة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية« سوزان شرارة» في برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «تن»، أن القيادة السياسية كلفت بضرورة التعامل مع الشكاوى بشكل جاد والعمل على حلها بصفة فورية، مما قلل عدد الشكاوى في، مشيرا إلى وجود 11 محافظة لم ترد منها أي شكاوى على الإطلاق.



وأوضح أن أكبر معدل الشكاوى التي وردت إلى غرفة عمليات مجلس الوزراء كانت في اليوم الأول وبلغت 250 شكوى والتي انخفضت تدريجيا على مدار الأيام التالية لتطبيق القرار نتيجة التواجد لجميع القيادات على أرض الواقع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بضرورة التواجد في أرض الواقع للمتابعة الميدانية.

