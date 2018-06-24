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كأس العالم

15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:35 م
صدى البلد
مايكل عياد
تألق الحكم المصري، جهاد جريشة، خلال إدارته لمباراة اليوم بين إنجلترا وبنما، ضمن تصفيات المجموعات، والتي أقيمت على ملعب "نيجني نوفغورود"، والتي فاز فيها الإنجليز بنتيجة كبيرة 1/6.

ويرصد "صدى البلد" 15 صورة للحكم المتألق جهاد جريشة ، الذي ظهرت شخصية بقوة خلال المباراة، ونال إشادة العديد من الوكالات ونجوم المنتخبين، حيث احتسب ركلتي جزاء، وأشهر 3 كروت صفراء، ولجأ لتقنية الفيديو خلال موقفين أحدهما احتسب ركلة جزاء وأخرى للهدف السادس للإنجليز.

ويعد جهاد جريشة هو خامس حكم ساحة مصري في تاريخ المونديال على مر التاريخ، ويعد ثامن حكم مصري بشكل عام.

وولد جهاد زغلول جريشة يوم 29 فبراير لعام 1976 بمحافظة الغربية، وبدأ رحلته مع كرة القدم كناشئ بصفوف نادي غزل المحلة الذي ما لبث أن انتقل منه إلى صفوف نادي «عثماثون» بطنطا، والذي لعب بفريقه الأول، وما أن أتم عامه الـ21 حتى خاض اختبارات لجنة الحكام ونجح فيها ليصبح بالصدفة – على حد تعبيره- حكما عام 1997.

وفي الموسم الكروي 2005/2006 خاض جريشة أول لقاء له بالدروي الممتاز، وكان بين المقاولون العرب وحرس الحدود، وكان عمره وقتها 28 عاما، وفي عام 2008 حصل جريشة على الشارة الدولية، وفي 2011 اختير جهاد جريشة حكما بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل، كما أدار مباريتين في دورة الألعاب الأوليمبية ريو 2016 وهما كوريا الجنوبية وهندوراس، فيجى والمكسيك.

في عام 2016 اختارته الفيفا ضمن أفضل 22 حكما في العالم، واحتل وقتها المركز الـ13، كما شارك جريشة بعد ذلك في ادارة مباريات تصفيات كأس العالم روسيا 2018.
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم
15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم

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