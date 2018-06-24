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أخبار العالم

النظام الإيراني يحاكم 3 صحف بتهمة مخالفة المعايير الإسلامية

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:36 م
محكمة الصحافة
محكمة الصحافة
حسام رضوان
قضت محكمة الصحافة في العاصمة الإيرانية طهران اليوم، الأحد، بتبرئة صحيفتي "إيسنا" و"روزنامه إيران"، فيما أدانت مجلة "إيران فردا".

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "هرانا" الإيرانية، نظرت المحكمة الصحفية في دعوتين، الأولى ضد مدير صحيفة "روزنامة إيران"، والثانية ضد مدير وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وقالت لجنة الصحافة بطهران، إن الاتهامات الموجهة إلى الصحيفتين كانت نشر أخبار كاذبة بهدف إثارة الرأي العام ومخالفة المعايير الإسلامية، وأن المحكمة قضت بتبرئة الصحيفتين من هذه التهم.

وأضافت أن القضية الثالثة كانت تتعلق باتهامات لمجلة "إيران فردا"، حول تعارضها مع المعايير الإسلامية، جوخلق النزاعات بين الناس في المجتمع، وقد تمت إدانة المجلة بعد ثبوت ارتكابها المخالفات المذكورة.

ولفتت إلى أن المحكمة رفضت تخفيف العوقبة لأنها رأت أن المجلة لا تستحق ذلك بناء على الجرائم التي ارتكبتها.

ويواصل النظام الإيراني حملات قمع الحريات وخاصة الصحافية، ويذكر أن السلطات الإيرانية قد اعتقلت في أبريل الماضي رئيس تحرير موقع "دولت بهار" المقرب من الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، 0بعد مهاجمة الأخير لسياساته.

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