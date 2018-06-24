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كأس العالم

30 دقيقة .. بولندا تتراجع أمام هجوم كولومبيا بـ كأس العالم .. صور

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:36 م
بولندا وكولومبيا
بولندا وكولومبيا
حسن العمدة
يواجه منتخب بولندا نظيره الكولومبي حاليا علي ملعب کازان أرينا فى الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعه الثامنة بكأس العالم .

وبدأ منتخب بولندا بالضغط علي منتخب كولومبيا للتراجع لخط الدفاع والاستحواذ علي وسط الملعب .

وأوقف حكم المباراة سيزار أرتورو راموس بالازويلوس لعلاج أوسبينا حارس كولومبيا.

وعاد المنتخب الكولومبي للضغط عكس ما فعله فى بداية اللقاء من ناحية التراجع للدفاع خوفا من هجمات بولندا .

وباغت منتخب كولومبيا بهجمة أخرجها دفاع بولندا ثم تسديدة من رودريجيز تصل سهلة في يد تشيزني حارس بولندا.

وهددت كولومبيا عقب عرضية من الجانب الأيسر أخرجها دفاع بولندا ثم تسديدة من أحد لاعبي كولومبيا تصطدم بلاعب بولندا الى خارج الملعب.

وشكل المنتخب الكولومبي هجمة منظمة وخطيرة على مرمى بولندا ولكن الدفاع البولندي تصدى للكرة وأخرجها الى ركنية.
30 دقيقة .. بولندا تتراجع أمام هجوم كولومبيا بـ كأس العالم .. صور
30 دقيقة .. بولندا تتراجع أمام هجوم كولومبيا بـ كأس العالم .. صور
30 دقيقة .. بولندا تتراجع أمام هجوم كولومبيا بـ كأس العالم .. صور

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