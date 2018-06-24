حلقة: زيارة وفد الخبراء الألمان لمطار الغردقة شهادة للسياحة المصرية

قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن زيارة وفد الخبراء الألمان إلى مطار الغردقة الدولى جاءت لأننا الآن فى الموسم الصيفى وهذا هو موسم الرحلات في كل العالم، ومصر ستبدأ استقبال السياح بعد انتهاء المونديال وهذا يعتبر مؤشرا على أهمية الغردقة بالنسبة لهم.



وأوضح حلقة فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مطارات الغردقة وشرم الشيخ مصنفة دوليا ومن أفضل المطارات أمنا من حيث التفتيش والإجراءات الأمنية.



وأوضح حلقة أنه يتوقع خلال الفترة القادمة زيادة أعداد السياحة الألمانية ورحلات الشارقة، وهناك مباحثات مع الجانب الروسى بعد انتهاء المونديال على عودة هذه النوعية من الرحلات.



كان مطار الغردقة الدولى قد استقبل يوم السبت الماضى 3 خبراء أمنيين من وزارة النقل الألمانية بصحبة القنصل الألمانى بالقاهرة لتفقد إجراءات التفتيش المتبعة بمطار الغردقة الدولى والاطمئنان على عملية التفتيش والتأمين للركاب والطائرات الألمانية المتبعة داخله.