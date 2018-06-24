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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد موقف سيارات الأجرة استجابة لـ صدى البلد

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:50 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
استجابة لما نشره "صدى البلد" أمس السبت تحت عنوان "ركاب بني سويف يستغيثون بالمحافظ لقلة سيارات الأجرة إلى القاهرة" ..تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف منظومة العمل بموقف محيي الدين بمدينة بني سويف ، والذي يعتبر الموقف الرئيسي بالمحافظة وينطلق منه معظم خطوط السير الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة،متابعًا سير المنظومة الإدارية بمقر مشروع المواقف الكائن بالموقف ومستوى الأداء التنفيذي والخدمة المقدمة لجمهور المواطنين.

وشدد المحافظ على سرعة وضع لوحات إليكترونية تحتوى على أسعار الخدمات وأدوات وأساسيات الصيانة الدورية بالمنافذ التي يتم إقامتها بالتعاون مع القطاع الخاص ، وكذا تعريفة المواصلات لكل الخطوط لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة مما يساهم في التزام كافة أطراف الخدمة بها.

وتابع المحافظ انتظام وانضباط العمل بالمواقف ، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة على كل الخطوط داخل المحافظة وخارجها ، مشددا على تكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع ادارة مشروع المواقف لضبط أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

رافق المحافظ خلال جولته المسائية كل من اللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد ، واللواء ممدوح أبوزيد مدير المباحث الجنائية ، واللواء عاطف سلامة مساعد مدير أمن بني سويف ، والعميد حسام الشايب مدير مرور بني سويف ، والمحاسب محمود مغربي رئيس المدينة ، والمحاسب عصمت محمد وكيل مديرية تموين بني سويف ، ومسؤولو مباحث التموين والمواقف والمرافق والحماية المدنية .
محافظ بني سويف يتفقد موقف سيارات الأجرة استجابة لـ صدى البلد
محافظ بني سويف يتفقد موقف سيارات الأجرة استجابة لـ صدى البلد
محافظ بني سويف يتفقد موقف سيارات الأجرة استجابة لـ صدى البلد

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