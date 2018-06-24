أحمد موسى: محرم إنجه هو الرئيس الشرعي لتركيا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما حدث في الانتخابات التركية فضيحة دولية، ويجب الانتفاض ضد هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس الشرعي للانتخابات التركية هو محرم إنجه، وليس أردوغان.



وأوضح أنه تم تسويد بطاقات انتخابات الرئاسة التركية على نطاق واسع لصالح الديكتاتور أردوغان، لافتا إلى أنه تم تزور الانتخابات بطريقة فجة والرئيس التركي نجح بطريقة غير شرعية.



وأوضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم تزوير الانتخابات البرلمانية التركية، وكذلك الانتخابات الرئاسية التركية، قائلا: "انتهت شرعية أردوغان اليوم، ولو هناك عدالة لتم إعلان محرم إنجه رئيسا شرعيا لتركيا".

