ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: محرم إنجه هو الرئيس الشرعي لتركيا.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:37 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما حدث في الانتخابات التركية فضيحة دولية، ويجب الانتفاض ضد هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس الشرعي للانتخابات التركية هو محرم إنجه، وليس أردوغان.

وأوضح أنه تم تسويد بطاقات انتخابات الرئاسة التركية على نطاق واسع لصالح الديكتاتور أردوغان، لافتا إلى أنه تم تزور الانتخابات بطريقة فجة والرئيس التركي نجح بطريقة غير شرعية.

وأوضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم تزوير الانتخابات البرلمانية التركية، وكذلك الانتخابات الرئاسية التركية، قائلا: "انتهت شرعية أردوغان اليوم، ولو هناك عدالة لتم إعلان محرم إنجه رئيسا شرعيا لتركيا".

ترشيحاتنا

أحمد موسى: محرم إنجه هو الرئيس الشرعي لتركيا.. فيديو

عاجل.. انطلاق الشوط الثانى لمباراة إنجلترا وبنما.. بث مباشر

مصادر في ليفربول لـ CNN: محمد صلاح يدرس الاعتزال دوليا

أقبح كلب في العالم يفوز بجائزة مالية كبرى

اتحاد الكرة يكشف 6 حقائق عن توزيع تذاكر مباريات كأس العالم

أجواء أول ساعات سواقة في السعودية .. ورود.. وفنانة تتوه

15 صورة من تألق الحكم المصري جهاد جريشة في أول ظهور بكأس العالم

أب سوري يصنع أقداما صناعية لابته من علب الصفيح.. فيديو

bein sports تتلاعب بالعالم العربى.. والفيفا "شاهد مشفش حاجة"

مصادر مقربة من محمد صلاح تنفي لـ صدى البلد تقرير cnn حول اعتزاله دوليا

المصريون يدعمون الفرعون المصري بعد تصريحات CNN: أنا مع صلاح

معجزة ألمانيا ومعركة ريال مدريد وبرشلونة الأبرز في صحف إسبانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

رئيس حماية المستهلك: الرئيس يعمل بطريقة سريعة وفكر غير تقليدي
أحمد موسى يكشف خطة أردوغان للبقاء في الحكم مدى الحياة ..فيديو
أحمد موسى: اللاجئون والإخوان صوتوا لأردوغان .. فيديو
نائب: تم إعفاء وحدات الطعام المتنقلة من الضرائب 3 سنوات.. فيديو
الأوقاف تكشف مفاجأة حول احتفال الطريقة المسلمية في مسجد بالدقهلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟