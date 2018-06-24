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أخبار العالم

العدل الأمريكية تسلم الكونجرس وثائق سرية بشأن التدخل الروسي

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:37 م
وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية
محمد عثمان
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن وزارة العدل الأمريكية سلمت الكونجرس الأمريكي أكثر من ألف وثيقة سرية جديدة متعلقة بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقالت الوكالة اليوم الأحد، إن تسليم الوثائق كان يجب أن يتم في يوم الجمعة، ولكن الوزارة سلمت الوثائق للكونجرس، أمس السبت.

وأشارت الوكالة إلى أن تسليم الوثائق جاء تحت تهديد إقالة واستدعاء بعض العاملين في وزارة العدل الأمريكية لعدم احترامهم للكونجرس.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الكونجرس الأمريكي، اشلي سترونج، إن معظم الوثائق تتعلق ببداية تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وأضافت سترونج: "جهودنا أدت إلى أن اللجان أخيرًا حصلت على المعلومات التي طلبتها منذ أشهر، ولكن بعض الطلبات الهامة لم يتم تنفيذها بعد".

ويقود المحقق الخاص، روبرت مولر، تحقيقًا حول وجود تواطؤ بين الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وروسيا خلال فترة الانتخابات الرئاسية عام 2016.

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