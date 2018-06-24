عرض فيلم بونبونة بمهرجان السينما العربية في باريس

يشارك فيلم بونبونة بمهرجان السينما العربية في باريس والذي ينظمه معهد العالم العربي وسوف تنعقد دورة المهرجان من 28 يونيو الى 8 يوليو 2018.



تدور أحداث بونبونة في أقل من 16 دقيقة حول أسير فلسطيني تزوره زوجته في المعتقل الإسرائيلي الذي يقضي فيه مدته، وتقوم بإجراء عملية جريئة ومبتكرة تشبع بها رغباتهما السرية.



وقد أقيم العرض العالمي الأول لفيلم بونبونة في الدورة الـ42 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي حيث نافس في مسابقة الأفلام القصيرة (Short Cuts).



وفاز الفيلم قبل ذلك بجائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان ألمرية السينمائي الدولي بإسبانيا، مهرجان موسكو السينمائي الدولي، مهرجان قابس للسينما بتونس وجائزة غولدن إيغ لأفضل فيلم بـمهرجان كوستيندورف الدولي للسينما والموسيقى بصربيا وشارك في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان دبي السينمائي الدولي، مهرجان نيويورك السينمائي بأميركا، مهرجان كورك السينمائي بأيرلندا، مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي بالسويد ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي الذي شهد عرضه العالمي الأول.



بونبونة من تأليف وإخراج راكان مياسي، ومن بطولة صالح بكري، رنا علم الدين، نادرة عمران وزياد بكري. الفيلم من إنتاج شركة Groundglass235 بالاشتراك مع The Postofﬁce، Mad4Films، بالتعاون مع db Studios، وتتولى توزيع الفيلم بالعالم العربي شركة MAD Solutions، فيما تتولى توزيعه خارج العالم العربي شركةSalaud Morisset.

