الرصيف حق للمواطن.. حملة للحفاظ على أرصفة الشوارع من الإشغالات

قال اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة، إن المحافظة أطلقت مبادرة بعنوان «الرصيف حق للمشاة» لمواجهة إشغالات الطرق، موضحا أن هناك حملة أخرى بعنوان «الرصيف حق للمواطن» للحفاظ على حرمة الرصيف.



وأضاف «أيمن» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة في مصر» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك آليات تنفيذ للمبادرة حفاظا على حق المواطن في استخدام الرصيف، وعلى المسئول ان يعي أن للرصيف حرمة لا يجب ان تنتهك .



وأشار إلى أن المبادرة بدأت في 2014 وكانت ابداية من وسط المدينة ومازالوا مستمرين في كل مدن المحافظة، لافتا إلى أن هناك محاضر للإشغالات وغرمات تتم على كل من ثبت مخالفته، والمبادرة نشطة والجميع يعلم بها.