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كأس العالم

الأهلي يواجه فاركو في معسكر الإسكندرية.. الثلاثاء

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:39 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم والقائم بأعمال مدير الكرة، إن الأهلي يخوض أولى مبارياته، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح يوسف، أن الأهلي سوف يخوض مباراته الودية الأولى، ضمن معسكر الفريق المغلق، يوم الثلاثاء المقبل، أمام فاركو.

وأشار يوسف، إلى أن المباراة تحدد لها اليوم الأخير لمعسكر الأهلي في الإسكندرية، وفقًا لرؤية المدير الفني، باتريس كارتيرون، ضمن الجدول الزمني للمعسكر الذي ينتهي بعد مباراة فاركو مباشرة.

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