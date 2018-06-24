راحة سلبية للأهلي بعد معسكر الإسكندرية

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم والقائم بأعمال مدير الكرة، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، قرر منح لاعبيه راحة سلبية بعد مباراة الأهلي وفاركو الودية.



ويلعب الأهلي مباراة ودية بمعسكر الإسكندرية أمام فريق فاركو، الثلاثاء المقبل، والذي سيكون آخر أيام المعسكر الداخلي.



وأوضح يوسف أن كارتيرون قرر منح لاعبيه راحة سلبية، عقب انتهاء المعسكر المغلق في الإسكندرية، فيما ستحدد مدة الراحة عقب المباراة الودية.

