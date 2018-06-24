ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: اللاجئون والإخوان صوتوا لأردوغان .. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:52 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عمرو ممدوح
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، زور الانتخابات الرئاسية التركية التي أجريت اليوم.

وتابع موسى خلال برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد « ميليشيات أرودغان اعتدت على المراقبين الدوليين ومنعتهم من دخول الانتخابات» مضيفا « مفيش حرية ولا شفافية ولا مهلبية حتى» مشيرا إلى أن أردوغان يحكم بالحديد والنار.

ولفت موسى إلى أن 3 ملايين سوري للتصويت لصالحه، من خلال لجان ، لا يوجد بها قواعد بيانات مخصصة لللاجئين السوريين والإخوان، ، مشيرا إلى أردوغان نظم هذه اللجان لتزوير نتيجة الانتخابات.

ترشيحاتنا

8 معلومات عن الحسناء المرشحة لـ منصب محافظ الدقهلية .. صور

رويترز : سماع دوي انفجارات هائلة بسماء الرياض

عاجل.. انطلاق الشوط الثانى لمباراة إنجلترا وبنما.. بث مباشر

لحظة اعتراض الدفاع الجوي السعودي صاروخا فوق الرياض ..فيديو

تورط نجل الفنان المرسي أبو العباس في قتل زوجته وطفلتيه ببولاق.. صور

اليابان تتعادل مع السنغال بثنائية وأسود التيرانجا تتصدر المجموعة .. فيديو وصور

أحمد موسى يطلق هاشتاج #أردوغان_زور_الانتخابات في تركيا .. فيديو

النطق بالحكم على اللبنانية منى مذبوح 7 يوليو

أحمد موسى: أردوغان سيخسر الانتخابات حال الإعادة .. فيديو

روسيا تحتفل بعيد ميلاد ميسي بطريقة مميزة.. صور

هارى كين يصفع كريستيانو رونالدو ويتربع على عرش هدافى المونديال

طلب غريب لمارادونا قبل مباراة الأرجنتين ونيجيريا المرتقبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

شاهد.. نجوم تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

رئيس حماية المستهلك: الرئيس يعمل بطريقة سريعة وفكر غير تقليدي
أحمد موسى يكشف خطة أردوغان للبقاء في الحكم مدى الحياة ..فيديو
أحمد موسى: اللاجئون والإخوان صوتوا لأردوغان .. فيديو
نائب: تم إعفاء وحدات الطعام المتنقلة من الضرائب 3 سنوات.. فيديو
الأوقاف تكشف مفاجأة حول احتفال الطريقة المسلمية في مسجد بالدقهلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم غدًا ؟