أحمد موسى: اللاجئون والإخوان صوتوا لأردوغان .. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، زور الانتخابات الرئاسية التركية التي أجريت اليوم.



وتابع موسى خلال برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد « ميليشيات أرودغان اعتدت على المراقبين الدوليين ومنعتهم من دخول الانتخابات» مضيفا « مفيش حرية ولا شفافية ولا مهلبية حتى» مشيرا إلى أن أردوغان يحكم بالحديد والنار.



ولفت موسى إلى أن 3 ملايين سوري للتصويت لصالحه، من خلال لجان ، لا يوجد بها قواعد بيانات مخصصة لللاجئين السوريين والإخوان، ، مشيرا إلى أردوغان نظم هذه اللجان لتزوير نتيجة الانتخابات.