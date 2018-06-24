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نائب: تم إعفاء وحدات الطعام المتنقلة من الضرائب 3 سنوات.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:52 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة الذي صدق عليه الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كان من أكثر القوانين جدلا.

وأضاف محمد فؤاد خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن قانون وحدات الطعام المتنقلة فى مجملة جيد للغاية ، مشيرا إلى أنه فى البداية كانت هناك صعوبة فى إصدار التراخيص .

وأوضح"محمد فؤاد" أنه من مزايا القانون أنه منح الوحدات المحلية بإصدار تراخيص لوحدات الطاع المنتقلة مع أعفاء أصحابها من دفع الضرائب لمدة 3 سنوات.

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