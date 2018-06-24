لاعب سعودي: سننهي المونديال بالفوز على مصر

أكد فهد المولد، لاعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، على صعوبة المواجهة التي ستجمعهم مع منتخب مصر، في بطولة كأس العالم 2018، في الرابعة من عصر غد الاثنين، بختام مشوار المنتخبين بالمونديال بعد خروجهم رسميا من التصفيات بهزيمتين لكل منهما.



وأضاف "المولد" في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، والذي عقد منذ قليل: "هدفنا الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، وانهاء بطولة كأس العالم 2018 بفوز على المنتخب المصري، موضحا أننا نحترم منتخب مصر، وكل فريق يعرف نقاط قوة وضعف الآخر، ونتمنى أن تكون المباراة جميلة.



وأوضح لاعب الأخضر: "أتمنى أن نصحح جميع الأخطاء التي وقعنا بها في المباريات السابقة، ومسألة عدم وصول الكرة لخط الهجوم ليس سببه أخطاء اللاعبين، وهم يقدمون ما لديهم".



يلتقي المنتخب السعودي مع منتخب مصر، غدا الاثنين، على ملعب فولغوغراد أرينا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018.