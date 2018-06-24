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اقتصاد

سحر نصر تترأس اجتماع هيئة الاستثمار

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:54 م
خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
محمد يحيي و علياء فوزي
ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي، فعاليات اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (General Authority for Investment and Free Zones) اليوم، بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة ، ونائبيها كل من المستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى و اللواء خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، و محمد الإتربى، أعضاء مجلس الإدارة.

وشارك بالحضور الدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة، والمستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة.

وناقش الاجتماع، خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وتابع معدل العمل في تنفيذ خطة التوسع فى المناطق الحرة والاستثمارية وفروع مراكز خدمات المستثمرين بمختلف المحافظات.

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