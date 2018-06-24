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حوادث

حبس سيدة ونجليها عاما في أول حكم بقضايا المواريث الجديد

الأحد 24/يونيو/2018 - 10:22 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
ايمن رياض
نظرت محكمة جنح مطاي شمال المنيا القضية الخاصة بالمواريث طبقا للتعديلات الجديدة بمعاقبة الممتنعين عن اعطاء الميراث لأحد مستحقيه وذلك برئاسة المستشار محمد عبدالغفور والتي قضي فيها بمعاقبة المتهمين وائل . س موظف بالصرف المغطى بمطاي وايمان .س مدرسة لغة عربية بمدرسة الثانوية بمطاي و غ. ع ربة منزل ، حضوريا بالسجن سنة وكفالة 100 جنيه.

وقال دفاع المجني عليها ان هذا الحكم يعد الاول من نوعه في محافظة المنيا بالنسبة لتطبيق التعديلات على قانون المواريث الجديد.

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