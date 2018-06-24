حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة .. فيديو

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها لم يجتهد في رسمها أحد، وجعل الله لها شروط صحة، وجعل كون الإمام ذكرًا شرطًا لصحة صلاة الجماعة.



وأضاف «ممدوح» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أنه يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء، ولكن لا تؤم غيرها من الرجال.



جدير بالذكر أنه إذا أمَّت المرأة النساء فعليها أن تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن كموقف إمام الرجال، لأن المرأة يُسْتَحَب لها التستر، ولذلك لا يستحب لها التجافي في الصلاة، وكونها في وسط الصف أستر لها، لأنها تستتر بمن جانبها.