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محافظات

شخص يتبرع بمليون جنيه لمركز الأورام بجامعة المنصورة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 01:16 ص
شخص يتبرع بمليون
شخص يتبرع بمليون جنيه لمركز الأورام بجامعة المنصورة
همت الحسينى
تبرع الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا بمبلغ قيمته مليون جنيه للمرضى بمركز الأورام بجامعة المنصورة لدعم وتطوير الخدمات الطبية التى يقدمها المركز لأبناء محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا.

وقدم التبرع لإدارة المركز بحضور كلا من محمد حجازى مدير المركز ، الدكتور سامح شمعة من مؤسسي المركز ، الدكتور عادل دنيور استاذ جراحة الاورام مدير المركز الأسبق ، الدكتور ناظم شمس استاذ الجراحة ومدير المركز الاسبق.

وأكد  حجازى على اهمية دور المجتمع المدنى فى استمرار المركز فى تقديم خدمة طبية متميزة وبمستوى يليق بالمريض المصري وتقديم الدعم خلال تنفيذ خطة تطوير المركز من خلال التوسعات الجديدة واستكمال وحدة زراعة النخاع  لدعم الخدمات المتميزة التى يقدمها المركز فى علاج مرضى الاورام.
شخص يتبرع بمليون جنيه لمركز الأورام بجامعة المنصورة
شخص يتبرع بمليون جنيه لمركز الأورام بجامعة المنصورة
شخص يتبرع بمليون جنيه لمركز الأورام بجامعة المنصورة
شخص يتبرع بمليون جنيه لمركز الأورام بجامعة المنصورة

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