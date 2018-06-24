شاهد .. محافظ الفيوم يبحث الخطة السكانية للعام المقبل

عقد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم اجتماعًا لفرع المجلس القومى للسكان بالفيوم، لعرض ملخص الخطة السكانية التنفيذية 2018/2019 وبحث إجراءات كل قطاع من القطاعات للحد من الزيادة السكانية.



حضر الاجتماع وكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف، وإيناس جبيلى رئيس فرع المجلس القومى للسكان بالفيوم، وليلى طه مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، والمهندس أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأشار إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار الاهتمام المتواصل من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بالقضية السكانية كونها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات التنمية، مؤكدًا أن الجانب الأكبر من علاج المشكلة السكانية يقع على عاتق قطاع الصحة، وأن المحافظة تسعى إلى تنفيذ خطة طموحة لخفض معدلات الزيادة السكانية.



خلال الاجتماع تم استعراض تقييم الخطة السكانية للعام السابق 2017/2018، وتكليفات كل قطاع من القطاعات فى الخطة السكانية الجديدة 2018/2019 للمساهمة بإيجابية فى الحد من الزيادة السكانية، وأكد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق والتخلص من الروتين والبيروقراطية فى علاج المشكلات.



وشدد على ضرورة قيام قطاع الصحة بالتوسع فى تنفيذ قوافل الصحة الإنجابية وزيادة العيادات المتنقلة فى المناطق العشوائية، وتوفير أدوية الصحة الإنجابية، وفتح عيادات لتنظيم الأسرة بالوحدات الصحية المنشأة حديثًا، وإعادة توزيع الرائدات الريفيات طبقًا لاحتياجات المناطق الجغرافية، وتوفير التجهيزات اللازمة لمنع انتشار العدوى، مع إضافة حزمة من خدمات الصحة الإنجابية إلى خدمات تنظيم الأسرة تشمل خدمات ما بعد الولادة والإجهاض وعلاج حالات التهابات الجهاز الإنجابى، مشددًا على ضرورة وضع نظم للمتابعة والتقييم والمحاسبة.



ولفت إلى أن أهمية مشاركة مديرية الشباب والرياضة فى توعية الشباب والمراهقين بخطورة القضية السكانية، وقيام مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مديرية الصحة والجمعيات الأهلية بتنظيم قوافل طبية بالمناطق التى تخدمها هذه الجمعيات، مع قيام المحافظة ممثلة فى إدارة العلاقات العامة بتوعية المواطنين بأبعاد خطورة المشكلة السكانية من خلال الإذاعة المحلية الإقليمية، وقيام مديرية الأوقاف بتنظيم ندوات دينية حول تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم حول النواحى الشرعية فى هذا الشأن، وكذلك قيام مديرية التربية والتعليم بالتوسع فى إنشاء المدارس المجتمعية، والقضاء على التسرب من التعليم، وتدريب المعلمين على تدريس المعلومات الخاصة بقضايا السكان والصحة وتوعية الطلاب بالقضية السكانية فى مصر.